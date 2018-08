Anche Udine esce dalla Rete Ready

Anche il Comune di Udine esce dalla Rete Ready, la “rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere”. La Rete serve per mettere in relazioni quegli enti pubblici che vogliono impegnarsi per le rivendicazioni gay. Le associazioni omosessualiste in genere non potrebbero esistere senza i finanziamenti pubblici erogati da Ready.

Prima di Udine, ad abbandonare la Rete ci hanno già pensato la Regione Friuli Venezia Giulia e citta come Pistoia, Trieste, Piacenza, Sesto San Giovanni ed altre. Si spera che l’esempio di questi enti sproni altri comuni ad imitarli.

