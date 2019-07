Associazione psicologi americani: dall'omosessualità alla poligamia

L’Associazione psicologi americani (APA) ha costituito una equipe al fine di «soddisfare le esigenze delle persone che praticano la non monogamia consensuale, comprese le loro identità emarginate». Oltre alla poligamia semaforo vede anche a «poliamore, relazioni aperte, oscillazioni, anarchia relazionale e altri tipi di relazioni etiche non monogame».

I motivi di tanta apertura? «Trovare l’amore e l’intimità sessuale – scrive l’APA - è una parte centrale dell’esperienza di vita della maggior parte delle persone. Tuttavia la capacità di impegnarsi nell’intimità desiderata senza la stigmatizzazione sociale e medica non è una libertà per tutti». Parole che spese più volte per benedire l’omosessualità. D’altronde, se è lecito aver rapporti affettivi con una persona dello stesso sesso perché non dovrebbe essere lecito averne con più persone contemporaneamente?

https://www.notizieprovita.it/notizie-dal-mondo/negli-stati-uniti-si-vuole-favorire-la-poligamia-consensuale/