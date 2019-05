Date e luoghi dell'Onda Pride

Ecco le date i luoghi di tutti i gay pride finora programmati in Italia, elenco che però è provvisorio.

11 maggio 2019. Vercelli Pride 2019

18 maggio 2019. Verona Pride 2019.

18 maggio 2019. Taranto Pride 2019.

18 maggio 2019. Bergamo Pride 2019 .

. 1 giugno 2019. Padova Pride 2019 .

. 1 giugno 2019. Salerno Pride 2019 .

. 1 giugno 2019. Alessandria Pride 2019 .

. 1 giugno 2019. Perugia Pride 2019 .

. 1 giugno 2019. Modena Pride 2019 .

. 8 giugno 2019. Roma Pride 2019 .

. 8 giugno 2019. Pavia Pride 2019 .

. 8 giugno 2019. Friuli Venezia Giulia Pride. Trieste Pride 2019 .

. 8 giugno 2019. Messina Pride 2019 .

. 8 giugno 2019. Ancona Pride 2019. Marche Pride 2019 .

. 15 giugno 2019. Avellino Pride 2019.

15 giugno 2019. Brescia Pride 2019 .

. 15 giugno 2019. Vicenza Pride 2019.

15 giugno 2019. Varese Pride 2019.

15 giugno 2019. Torino Pride 2019 .

. 15 giugno 2019. Liguria Genova Pride 2019 .

. 15 giugno 2019. Avellino Pride 2019 .

. 22 giugno 2019. Siracusa Pride 2019 .

. 22 giugno 2019. Bologna Pride 2019 .

. 22 giugno 2019. Mediterranean Pride Napoli 2019 .

. 22 giugno 2019. Frosinone Pride 2019 .

. 29 giugno 2019. Milano Pride 2019 .

. 29 giugno 2019. Catania Pride 2019 .

. 29 giugno 2019. Bari Pride 2019 .

. 28 giugno 2019. Palermo Pride 2019.

6 luglio 2019. Toscana Pride 2019. Pisa Pride 2019 .

. 6 luglio 2019. Cagliari Sardegna Pride 2019 .

. 6 luglio 2019. Asti Pride 2019 .

. 6 luglio 2019. Brianza Monza Pride 2019 .

. 27 luglio 2019. Rimini Pride 2019 .

. 27 luglio 2019. Reggio Calabria Pride 2019 .

. 27 luglio 2019. Campobasso Molise Pride 2019 .

. 16 agosto 2019. Gallipoli Salento Pride 2019 .

. 14 settembre 2019. Sorrento Pride 2019.

14 settembre 2019. Novara Pride 2019.

Da aggiungere che in genere accanto all’usuale corteo del Gay Pride ci sono sempre molte altre attività connesse: film, spettacoli, dibattiti, etc.

Questo lungo elenco ci fa comprendere almeno due cose. L’ideologia gay è molto diffusa dato che in modo capillare i gay pride hanno raggiunto tutte le principali città d’Italia. In secondo luogo tale diffusione è la prova che le persone omosessuali non sono discriminate dalla collettività. Il Gay Pride dunque si aggiunge a tutte quelle altre presenze del pensiero gay che ormai informano il pensiero collettivo.

https://wearegaylyplanet.com/italia/gay-pride-italia-date-2019/