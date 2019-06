Due gay nella stessa cella che fanno sesso

Una coppia omosessuale tunisina è reclusa presso il carcere Due Palazzi di Padova. Loro lamentano continue vessazioni da parte degli altri carcerati e allora la direzione decide di metterli insieme nella stessa cella.

I secondini però riportano che spesso li sorprendono in rapporti intimi. "Spesso gli agenti li sorprendono mentre fanno sesso, ma non serve a nulla presentare rapporto", spiega al Corriere del Veneto Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria. La coppia ha anche dichiarato che vuole unirsi civilmente.

Strani cortocircuiti provoca l’omosessualità: una coppia etero non poteva di certo finire nella stessa cella, ma non così per una coppia omosessuale. Imprevisti del mestiere?

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/padova-due-gay-nordafricani-cella-matrimoniale-e-loro-ci-1711052.html