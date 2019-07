Il Friuli chiede il blocco della triptorelina in Italia

La maggioranza di centro-destra ha presentato una mozione alla Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia chiedendo che faccia pressioni sul Governo affinchè impedisca l'uso della triptorelina, il "farmaco" blocca pubertà usato sui minori affetti da disforia di genere.

La maggioranza lamenta il fatto che questo preparato viene somministrato, con il beneplacito dell’Aifa, "in assenza di sufficienti studi clinici, soprattutto in merito ai possibili suoi effetti negativi a lunga scadenza" senza tener conto poi che "la pubertà non si può definire patologia". Mauro Bordin, capogruppo della Lega di Salvini in Consiglio Regionale ha dichiarato che bloccare la pubertà può provocare "un disallineamento fra lo sviluppo fisico e quello cognitivo del minore", compromettendo la "definizione morfologica e funzionale di quelle parti del cervello che contribuiscono alla strutturazione dell'identità sessuale insieme con i fattori ambientali ed educativi" .

http://www.ilgiornale.it/news/politica/friuli-venezia-giulia-vuole-blocco-nazionale-farmaco-gender-1730878.html