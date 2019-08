La lezione incivile dallo Spiegel, re delle fake news

La vergognosa vignetta pubblicata dal tedesco der Spiegel che ritrae Salvini a testa in giù è una scelta politica chiara e meditata. Ma sbaglierebbe chi identificasse con la Germania tutta un giornale che è considerato una caricatura. E che tra le sue penne più celebri ha un fabbricatore di fake news. Fatti che attenuano l'impatto dei suoi attacchi nel Paese.

Massì, appendiamolo a testa in giù quel pazzo di Matteo Salvini, che gli italiani capiscano con le buone o con le cattive che non è quella la strada da seguire! E vediamo ancora una volta di determinare noi la politica del Belpaese! Attenzione, Il Romano Osservatore che firma questo articolo, non è affatto tenero con la politica del capo leghista, ma la vergognosa vignetta dello Spiegel merita riprovazione netta, a 360º, e c’è da augurarsi che nessuno in Italia abbia sghignazzato vedendola (speranza probabilmente vana, tanto si è imbarbarita qui da noi la polemica politica e sociale).

Ma torniamo allo Spiegel, che non è un giornaletto qualsiasi ma una delle voci più forti e influenti della sinistra radical tedesca (ed europea). La vignetta non è dunque una trovata ferragostana, improvvisata, di un qualche redattore in vena di scherzare. È piuttosto una scelta politica chiara, netta e meditata. Nell’epoca dell’immagine e della fretta con cui i giornali vengono sfogliati più che letti, una vignetta in copertina vale più di dieci editoriali. Il messaggio dello Spiegel è dunque ben calcolato. Esso dice più cose: innanzitutto che Salvini merita di fare quella fine lì, in secondo luogo che gli italiani dovrebbero affrettarsi a considerare Salvini un traditore della patria e a impiccarlo a testa in giu (se solo metaforicamente o realmente decidessero loro, gli italianuzzi).

Ma dice anche che certi ambienti tedeschi ed europei, quelli della sinistra radical appunto, ben connessi a formidabili comparti economici e finanziari molto potenti nella Commissione europea, giudicano l’Italia irrecuperabile, da rottamare o da impiccare con un buon tratto di corda al posto giusto e le spoglie esposte a testa in giù perchè siano di monito a tutti. Qui evidentemente la figura di Salvini è usata come simbolo dell’Italia intera. E qui si manifesta il disprezzo anti-italiano di una parte dell’establishment tedesco, purtroppo abituale.

Che dobbiamo fare dunque, dopo la doverosa esecrazione (e la richiesta di scuse se ci fosse ancora l’abitudine alle scuse nel mondo giornalistico)?

Riflettere, dobbiamo riflettere. Anzitutto non commettendo l’errore di confondere lo Spiegel con la Germania tutta, perchè così non è. Diamo allo Spiegel quello che è dello Spiegel, diamo alla Germania quello che è della Germania.

L’opinione dello Spiegel non è l’opinione di tutti i tedeschi, e probabilmente neanche della maggioranza, e non è l’opinione del governo tedesco. Ma è indubbio che la politica europea dell’Italia non è oggi nè molto capita nè molto condivisa, sia in Germania sia in Europa, e credo sia un compito fondamentale del nostro governo, di quello che c’è o di quello che ci sarà, cercare il confronto, rifuggire dalle provocazioni e tendere a un possibile accordo.

Un ultima nota sullo Spiegel, infine. Il settimanale non è nuovo all’uso di vignette pesanti o molto pesanti, offensive, a volte blasfeme. È una sorta di Charlie Hebdo tedesco, e questo diminuisce l’impatto dei suoi attacchi nell’opinione pubblica del suo paese. Lo si conosce, il commento è spesso “Ah, è lo Spiegel, lo conosciamo...”

Ma soprattutto ha perso autorevolezza da quando si è scoperto l’uso disinvolto che il giornale fa di fake news. Addirittura una delle sue firme leader, Class Relotius, nominato “giornalista dell’anno” dalla Cnn nel 2014, ha ammesso di aver scritto più volte delle fake news sul settimanale, falsificando o inventando di sana pianta storie in almeno 14 articoli su 60 da lui firmati! Anche in Germania, non solo in Italia, la stampa radical e faziosa è in declino. E questa è una buona notizia...

Il romano osservatore