"Salviamo Internet". Da che pulpito viene la predica

D’altra parte, durante il suo talk al Web Summit, Tim Berners-Lee era affiancato da Jacqueline Fuller, capo della sezione di Google che si occupa di impatto sociale. Alle parole dell’inventore del web, la Fuller aveva aggiunto: «Crediamo che il modo migliore per affrontare queste sfide sia unirci e lavorare insieme perché questo contratto abbia seguito». Google, il gigante del web che ha appoggiato il governo cinese censurando parte del proprio motore, proprio di quei risultati particolarmente sconvenienti al regime. Jonathan Zittrain, professore di legge ad Harvard e autore del best-seller The Future of the Internet and How to Stop it riguardo il contratto del web: « A mio parere, la funzione più importante del contratto è ricordare alle persone che il web attuale non deve essere l’unico possibile. È sia un avvertimento sia un’opportunità». È anche vero che se sono proprio i due maggiori esponenti del capitalismo dei dati ad essere a favore della nuova Magna Charta, forse i principi proposti non sono tra i più rivoluzionari.