Torino, asili gender neutral

L’Università di Torino ha proposto un progetto per gli asilo dei figli dei dipendenti comunali: bandire ogni differenza sessuale. Tutto dovrà essere sessualmente neutro: i bagni, i grembiuli, i giocattoli, etc.

Il Consiglio comunale ne sta discutendo. M5S è a favore, mentre la Lega si è opposta. Fabrizio Ricca, della Lega, ha parlato di “lavaggio del cervello” da parte di “manovratori di menti che negano la libertà a chi non la pensa come loro, con un obiettivo: lavorare fin da piccoli all’annullamento delle differenze sessuali maschio- femmina“.

Simili asilo nido ci sono già da parecchi anni in Svezia. Un’educazione neutra sessualmente migliora i rapporti tra maschi e femmine? Non pare. La rivista In Terris ci informa che «secondo un rapporto dell’UNODC [United Nations Office on Drugs and Crime] nel 2015 la Svezia era il primo paese Europeo per numero di stupri con 64,10 stupri ogni 100.000 abitanti ed il quinto paese al mondo dietro Lesotho, Botswana, Saint Vincent e Grenadines e Swaziland.»

