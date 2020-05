A qualcuno piace plasma, tra ritardi e sospetti di business

Riconosciuta la bontà della plasma terapia, si scatenano appetiti e polemiche. Il protocollo nazionale fa storcere il naso alle grandi escluse Pavia e Mantova e rischia di essere un flop. «Ormai è tardi», dice l’immunologo Perotti alla Nuova Bussola Quotidiana. Da Pisa riconoscono che «mancano i malati». Iene e Lega piombano sul sospetto di business dell’azienda farmaceutica vicina al capogruppo Pd, la quale, mentre chiarisce la sua posizione, conferma: «Se il SSN lo riterrà vantaggioso, possiamo produrre il farmaco». Insorge la Lega: «Chi ha coinvolto in Senato la Kedrion? Il ministro Speranza non ci ha mai risposto».

Sulla terapia al plasma stiamo assistendo in questi giorni a un'impennata di interesse dopo il silenzio ovattato di questi mesi. Inchieste tv (le Iene) e interpellanze parlamentari (della Lega) hanno posto l’accento sul ruolo della Kedrion Biopharma, azienda farmaceutica specializzata in emoderivati e sull’assenza iniziale di Pavia e Mantova dal protocollo TSUNAMI (TranSfUsion of coNvalescent plAsma for the treatment of severe pneuMonIa due to SARS-CoV2), avviato dall’Università di Pisa, che è il protocollo di studio scelto da ISS e AIFA per valutare l’efficacia e la sicurezza della terapia con plasma da convalescente.

Terapia che, come la Bussola ha documentato tra i primi, funziona e che ha visto in prima fila gli ospedali San Matteo di Pavia e Carlo Poma di Mantova.

«MANCANO I MALATI»

Ma il protocollo di Pisa potrebbe rischiare di non funzionare. E non per l’incapacità dei professionisti coinvolti, ma per il semplice motivo che la pandemia è in fase regressiva: mancherebbero i malati a cui sottoporre le cure. È lo stesso principal investigator del protocollo TSUNAMI, Francesco Menichetti (in foto), direttore delle malattie Infettive dell’azienda ospedaliera Cisanello di Pisa, a dirlo nel corso di un’intervista all’agenzia Dire: «Ad oggi non sappiamo se il progetto TSUNAMI decollerà perché in questo momento c’è una “crisi” del Covid-19: per fortuna infatti non si trovano più i malati. Abbiamo tanti donatori di plasma iperimmune ma non abbiamo malati. Saremmo tra i primi a gioire del fatto che TSUNAMI non possa realizzarsi, ma se poi, andando verso l’autunno, il virus dovesse tornare, noi ci facciamo trovare con un “arsenale” di plasma iperimmune».

Proprio ieri l'ISS ha annunciato che non sono in corso «situazioni critiche».

Le parole di Menichetti sono sfuggite a molti, ma sono significative per orientare il destino della raccolta di plasma da donatori guariti che anche Pisa ha avviato, come dimostra la donazione di plasma di Andrea Bocelli, ripresa da tutti i giornali. Il fatto, però, è che lo studio di Pisa non è finalizzato alla cura immediata dato che è stato presentato come uno studio «randomizzato controllato e multicentrico», come spiegato dal Ministero della Salute in una risposta ad un’interrogazione dell’onorevole leghista Massimiliano Pannizzut. Che cosa significa?

DIVERSI OBIETTIVI

«E’ una metodologia indispensabile per arrivare ad una scientificità di trattamento, si tratta di uno studio a due bracci di controllo – spiega alla Nuova BQ Massimo Franchini, direttore del servizio di Immunoematologia e medicina trasfusionale del Carlo Poma di Mantova -. Qualsiasi studio randomizzato che si fa in medicina prevede due gruppi di trattamento: ad uno viene data la cura e all’altro gruppo, no. Poi si guardano i risultati. Noi invece, col protocollo messo a punto da Pavia, siamo andati direttamente trattando il plasma sui malati e così abbiamo curato subito le persone raggiungendo immediatamente risultati soddisfacenti, che ora sono al vaglio dei revisori internazionali della rivista che pubblicherà il nostro lavoro (è il Journal of the American Medical Association, JAMA, ndr.). Ma, sia chiaro, il nostro è stato un protocollo con un solo braccio di controllo, proprio per l’emergenza in corso. Ma con Pisa non c'è alcun problema come invece hanno scritto alcuni».

Va da sé che dovendo osservare più a lungo l’andamento dei pazienti, il protocollo di Pisa è destinato ad avere tempi più lunghi e quindi a non servire nell’immediato per la cura attuale. Anche il professor Cesare Perotti, principal investigator del fortunato protocollo di Pavia, ora richiesto in tutto il mondo, dal Brasile al Canada, ha posto l’accento sulla diversità del protocollo di Pisa: «Che non ha ancora curato nessuno – ha spiegato alla Nuova BQ – e soprattutto ha tempistiche diverse e numeri di arruolamento diverso». Sulle polemiche circa l’assenza iniziale dal protocollo nazionale (ora sono entrate) di Pavia e Mantova, che hanno conquistato sul campo un ruolo da capofila, Perotti ha risposto diplomaticamente: «Non è stato tenuto conto il nostro studio, ma a livello di protocollo sono state logiche diverse. Se mi chiede se sarebbe stato carino che avessero fatto in un altro modo e avessero incaricato Pavia come capofila... bè, diciamo che sono decisioni che arrivano dall’alto». Però l’immunologo ha ribadito un concetto, poi ripetuto come abbiamo visto dal collega pisano: «A Pisa sono partiti in ritardo, siamo a fine maggio e non so dove si potranno prendere i pazienti che speriamo non ci siano più». «Stupore» per l'estromissione iniziale di Pavia e Mantova, è stato espresso anche da Raffaello Stradoni, direttore dell'ASST della cittadina virgiliana.

Insomma: c’è il rischio che la raccolta di plasma iperimmune non serva per la cura immediata del paziente. Potrebbe servire come scorta in vista di una futura nuova ondata? Sì, ma questo dovrebbe essere chiarito nelle pieghe del protocollo che invece si prefigge lo scopo di studiare scientificamente e quindi senza l’“assillo” della corsa contro il tempo dato dall’emergenza, la bontà della plasmaterapia contro il Covid.

«Noi a Mantova stiamo cercando di raccogliere il più possibile plasma – prosegue Franchini -. Insieme a Pavia abbiamo già 400 sacche con le quali potremmo curare almeno 200 pazienti. Per questo abbiamo bisogno di averne molte di più a disposizione. Ne avessimo avute 40mila invece di 400, ne avremmo curati molti di più».

Quindi a Pisa il plasma raccolto a che cosa servirà?

IL RUOLO DI KEDRION

Nel corso dell’intervista alla Dire, il primario di Pisa ha anche risposto ad una domanda sulla Kedrion Biopharma, la casa farmaceutica di famiglia dell’attuale capogruppo Pd Andrea Marcucci, su cui si erano concentrati alcuni sospetti. E' stato notato come sia stata chiamata in Commissione Senato a presentare un progetto industriale di farmaco derivato da raccolta di plasma, ma nessuno ha spiegato a che titolo e da chi, soprattutto, sia stata invitata e presentata dal direttore di Farmindustria.

Alla domanda dell’intervistatrice se “si potrebbe arrivare, tramite il sostegno di Kedrion Biopharma, a una cura” che farebbe diventare “l’azienda farmaceutica partner integrante del progetto”, Menichetti ha risposto che «non c’è alcuna commistione con la Kedrion e nemmeno con altre aziende farmaceutiche sullo specifico progetto di donazione e utilizzo di plasma iperimmune» salvo però aggiungere ce «chi si intende di plasma sa che è un prodotto che viene donato e poi trattato dall’industria che restituisce il prodotto farmaceutico finito. Questo fa la Kedrion, ma lo fanno tante altre industrie farmaceutiche in Italia. Offrono un servizio che viene acquistato perché i servizi trasfusionali e le officine trasfusionali non sono in grado di trattare il plasma e trasformarlo in farmaco». Poi ha auspicato «come medico e ricercatore» che «le industrie farmaceutiche che si occupano di plasmaderivati si diano da fare e riescano a proporre sul mercato, in breve tempo, prodotti più avanzati del plasma iperimmune come gammaglobuline iperimmuni, che sarebbero molto più semplici da usare e alla portata di tutti».

Stesso concetto espresso dalla stessa Kedrion che in una replica ad uno dei tanti media che l’avevano tirata in ballo con “sospetti e illazioni” ha ribadito che «Kedrion non ha nulla a che fare con queste sperimentazioni né con altri studi in corso», salvo poi candidarsi per un’eventuale sviluppo industriale di un farmaco: «Il Sistema Sanitario Nazionale potrà scegliere di utilizzare Kedrion, se lo riterrà vantaggioso, sia per un servizio di inattivazione a livello industriale del plasma da convalescente allo scopo di ottenere delle scorte da utilizzare, in caso di ripresa della pandemia, sia per un servizio di conto lavorazione del plasma da convalescente per produrre un’immunoglobulina destinata al Sistema Italia».

BUSINESS?

«A questo punto viene da chiedersi perché la Kedrion sia stata invitata in Senato, da chi e se c’è in animo un progetto di creazione industriale di un farmaco da plasma raccolto grazie alla generosità dei donatori che si presentano gratuitamente a donare per curare», si chiedono le Iene in un servizio andato in onda in settimana intitolato Plasma contro il COVID-19: sta diventando un business?

E se lo chiede anche Andrea Dara, (in foto) deputato mantovano della Lega che ha già presentato un’interpellanza al ministero della Salute e sta lavorando ad una seconda interrogazione. E che alla Nuova BQ torna alla carica: «E’ nostra ferma intenzione conoscere le intenzioni dell’azienda farmaceutica della famiglia Marcucci sulla creazione di un farmaco da plasma e su quale base di donatori, dato che nell’audizione in Senato lo hanno detto espressamente annunciando l’intenzione di acquisire il plasma e usarlo. Che accordi ha? Da dove acquisisce il plasma, dato che gli ospedali di Mantova, Pavia e Padova (che ha in corso il protocollo di Pavia ndr.) hanno dichiarato di non aver alcun accordo di cessione del plasma a Kedrion e di avere banche di plasma indipendenti? Non voglio fare il cospiratore, ma guarda caso, proprio su questo, il ministro Speranza non ci ha mai risposto».