Capelli arcobaleno per il portiere dell’Argentina

Il portiere della nazionale dell’Argentina, Nahuel Guzmán, è sceso in campo con i capelli color arcobaleno per protestare contro l’"omofobia".

Su Instagram ha scritto: «Questo è un messaggio contro l’omofobia nella società in generale, ma soprattutto nel mondo del calcio. Anno 2020 sul Pianeta Terra. Casi di discriminazione omofoba sono ancora presenti nella nostra società e il calcio non fa eccezione. Comprendere la nostra enorme diversità sociale e promuovere i diritti per l’inclusione è un impegno di tutti».

Adeguarsi al gaiamente corretto oggi assume due varianti. C’è chi lo fa perché convinto e chi lo deve fare per non essere emarginato. Perché la vera discriminazione colpisce chi critica.

https://www.gay.it/sport/news/nahuel-guzman-omofobia-calcio-capelli-rainbow