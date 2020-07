Condividere una missione, per testimoniare la vera libertà

Avete risposto in molti all’appello per la raccolta fondi per la Nuova Bussola. È il momento di dire grazie, perché anche in un tempo di grande incertezza economica come quello che stiamo vivendo avete fatto sentire forte la condivisione di una missione a servizio di un’informazione libera e cattolica. Con voi al nostro fianco, noi andiamo avanti. Grazie di cuore per il vostro sostegno! DONA ORA!

Care amiche, cari amici de La Nuova Bussola Quotidiana,

in queste settimane vi abbiamo chiesto di supportare la nostra campagna raccolta fondi e la vostra risposta non si è fatta attendere.

Ad oggi abbiamo raccolto oltre 50mila euro da più di settecento donazioni. Sono cifre che indicano una grande partecipazione e che risultano ancora più significative in un periodo economicamente così incerto come quello che stiamo vivendo. È un segno di forte condivisione della missione che portiamo avanti nel mondo dell’informazione. È un segno che ci incoraggia a procedere con determinazione.

Lo ricordiamo sempre perché fondamentale: noi non riceviamo altro sostegno se non quello dei lettori. E, anche se oggi termina la campagna raccolta fondi con gli appelli settimanali, sul sito è sempre possibile effettuare una donazione.

Con il vostro sostegno possiamo dare voce a quelle testimonianze di vita cristiana sempre più denigrate, colpevolizzate, perseguitate. Possiamo continuare a promuovere una vera e autentica libertà. Non ci interessa difendere gli interessi di una parte della società, ma far emergere come il livello di libertà con cui è possibile testimoniare la propria fede in Cristo sia indice e misura del livello di libertà presente nell’intera società. E questo lo stiamo facendo assieme a voi, fianco a fianco, con verità e coraggio.

Se oggi esiste un giornale indipendente, gratuito, e, soprattutto, che non teme di definirsi cattolico come La Nuova Bussola Quotidiana, è solo grazie alle donazioni di ognuno di voi.

Grazie di cuore per il vostro sostegno, grazie per essere segno concreto della Provvidenza!

