Disney vende gadget per i Gay Pride

Disney su Twitter: «Il conto alla rovescia per il mese dell'orgoglio è iniziato con una gamma colorata di prodotti Pride disponibili ora! The Walt Disney Company sta fornendo fondi come parte del nostro impegno costante alle organizzazioni di tutto il mondo che supportano le comunità LGBTQ +».

Una notiziola che conferma due fatti importanti. La rivoluzione arcobaleno deve coinvolgere in primis i più piccoli perché così sarà più efficace (è più facile convincere un bambino di un adulto). In secondo luogo l’agenda LGBT nel mondo è portata avanti soprattutto da soggetti assai influenti: industrie, agenzie ONU, media, Parlamenti, etc.