Gender, gli stati contro Biden

La Human Rights Campaign (HRC), una organizzazione legale che tutela le rivendicazioni del mondo LGBT, ci informa che sono 115 le leggi anti ideologia gender vigenti in una trentina di Stati negli USA. Spiccano tra queste 66 normative che vietano alle persone trans di gareggiare in competizioni riservate ad atleti o atlete non corrispondenti al loro sesso biologico e 35 leggi volte ad impedire che i minori si sottopongano a trattamenti per il «cambio» di sesso.

Negli ultimi quattro mesi otto progetti di legge simili sono stati approvati in altrettanti stati e un’altra decina è in attesa dell’approvazione dei governatori, tutte norme che entrano in rotta di collisione con l’ordine esecutivo dell’amministrazione Biden chiamato Prevenzione e lotta alla discriminazione sulla base dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale.

Insomma Biden va in una direzione e gli Stati di cui lui è presidente vanno in un’altra.