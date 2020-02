Il comune di Roma sponsorizza fiabe gay

Sul sito del comune di Roma possiamo leggere: «"Fiabe e racconti d'inclusione e amicizia per bambin* e ragazz*". Nell'ambito della Comunità educante diffusa del Municipio VII, presso la Biblioteca Interculturale "Cittadini del Mondo" (ubicata nell'edificio della scuola Damiano Chiesa, con ingresso in via Opita Oppio 41) dal 26 febbraio si terrà un ciclo di tre incontri finalizzati a far conoscere storie di inclusione e amicizia senza pregiudizi di genere. Alle 10.30 dei tre mercoledì 26 febbraio, 11 marzo e 25 marzo "Regine" d'eccezione diventeranno 'libri viventi' per narrare alle giovanissime generazioni fiabe e racconti: le Drag Queen Cristina Prenestina e Paola Penelope accoglieranno, insieme agli operatori e alle operatrici dell'associazione "Cittadini del Mondo", le scuole del territorio che vorranno partecipare agli incontri gratuiti».

In breve il comune di Roma ha deciso di indottrinare all’ideologia gender i bambini per il tramite di maschi travestiti da donne.

https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS535712