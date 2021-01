Insieme, accendiamo una Luce nell'informazione

Siamo alle battute finali della Campagna Raccolta fondi di Natale, che quest'anno abbiamo voluto intitolare: "Solleviamo lo sguardo!". Proprio come hanno fatto i Re Magi, nell'Epifania appena trascorsa: alzando gli occhi al Cielo, hanno visto la stella che li ha condotti ai piedi del Bambino, il Salvatore del mondo. Per tenere accesa questa luce di Verità, anche nel mondo dell'informazione, unisciti a noi. DONA ORA!

La nascita di Gesù avvenuta in una grotta a Betlemme porta luce al mondo intero. I Re Magi attestano questo e la festa dell’Epifania ce lo ha appena ricordato.

Per noi che ci occupiamo di informazione ciò significa che notizie e avvenimenti vanno letti e compresi alla luce di Cristo. È, infatti, nell’appartenenza alla fede in lui che troviamo ogni libertà e verità di giudizio. Non esiste ambito in cui questo non valga: noi cerchiamo di testimoniarlo con il nostro lavoro che è gratuito, accessibile e, soprattutto, verificabile giorno dopo giorno.

Due volte all’anno, nel mese di giugno e a Natale, chiediamo supporto a ogni persona che condivide la missione de La Nuova Bussola Quotidiana.

Oggi inizia l’ultima settimana della campagna di Natale. Concentrare le donazioni in questi due momenti per noi è strategico in quanto ci permette di conoscere le risorse che abbiamo a diposizione e quindi una pianificazione sostenibile delle attività.

Il nostro giornale, infatti, non ha altri mezzi economici se non le donazioni dei suoi lettori. Ad oggi abbiamo superato i 75mila euro. Ogni aiuto che riceviamo, piccolo o grande che sia, per noi è segno della Provvidenza, vale a dire la più concreta possibilità di dare continuità a una voce cattolica che si immerge ogni giorno nel mondo dell’informazione senza mai dimenticare di “Sollevare lo sguardo”.

Noi ci auguriamo di avere anche te al nostro fianco. Grazie per ogni aiuto che ci potrai dare!

