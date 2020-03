La Fata di Cenerentola diventa genderless

Trasposizione in film di un classico della fiabe per bambini: Cenerentola. Ad interpretare la Fata Madrina sarà l’attore gay Billy Porter, più famoso per i costumi eccentrici che indossa che per le sue interpretazioni.

Porter vuole che la sua Fata Madrina sia senza sesso, né femmina né maschio: «Mi ha colpito, quando sono stato sul set la scorsa settimana, quanto sia complesso interpretare la Fata Madrina e il fatto che sia chiamata Fab G. La magia non ha genere, per questo motivo stiamo presentando questo personaggio come se non lo avesse ed è così che intendo interpretarlo. Deve essere potente e penso che le nuove generazioni siano pronti al cambiamento. I bambini sono pronti, sono gli adulti che stanno rallentando le cose. Cenerentola sarà una fiaba classica per una nuova generazione. Interpretare questa Fata madrina senza genere e così favolosa è proprio un grande regalo».

Un altro attentato alla educazione dei bambini. Queste operazioni bizzarre sono motivate sia dal fatto che le lobby LGBT ormai condizionano in modo pesante il mondo del cinema, sia per coprire vuoti artistici e di contenuto.

