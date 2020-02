Libri gender per l’infanzia al Municipio I di Roma

La Presidente del Municipio I di Roma, Sabrina Alfonsi, insieme agli Assessori Emiliano Monteverde e Giovanni Figà-Talamanca ha presentato alcuni titoli di libri che verranno diffusi presso le scuole comunali per l’infanzia.

Tra le case editrici occorre segnalare Lo Stampatello che ha edito titoli gay friendly quali Piccolo Uovo, Perché hai due papà, Perché hai due mamme. Sul sito della casa editrice si può leggere: «Lo stampatello nasce per colmare un vuoto nell'editoria infantile, quello rappresentato dalle famiglie in cui i genitori sono due donne o due uomini che si amano. Sono sempre di più i figli di coppie omosessuali in Italia ed è fondamentale per ogni bambino specchiarsi nei racconti e nei libri illustrati!».

La Alfonsi ha dichiarato: «I titoli che abbiamo scelto affrontano temi importanti, eppure di tutti i giorni, parlano di accoglienza, diritti, solidarietà, uguaglianza, intercultura. Dalle famiglie arcobaleno al razzismo, dalla disabilità alla malattia dei piccoli pazienti lontano da casa, fino al mondo dei piccoli con autismo. Temi raccontati con profondità e dolcezza. Sono grata agli autori e alle autrici, agli editori che hanno voluto raccontare tante storie che dipingono un mondo di tutti i colori, una varietà meravigliosa di cui tutti noi siamo parte».

La volontà delle lobby gay di inculturare i bambini nasce dalla consapevolezza che prima le persone vengono indottrinate e più facilmente queste sposeranno appieno la causa gay.

