Ma quanto è arcobaleno la TV!

Le lobby LGBT ci ripetono alla noia che gay e trans sono discriminati. Ma, ad esempio, in TV non è così. Ad ammetterlo è il sito gay.it il quale ci informa che, solo per citare gli ultimi due casi, il transessuale Vittoria, nata Giuseppe, Schisano (nella foto prima e dopo la operazione) parteciperà a Ballando con le stelle (già in passato un transessuale aveva partecipato a questo show) e che un concorrente di nome Francesco ha fatto coming out a L’Eredità (solo a dicembre 2019 c’era già stato un altro concorrente gay).

Non male come presenza numerica di gay e trans i quali insieme arrivano al 2-4% della popolazione. Una sovrarappresentanza ingiustificata o, meglio, giustificata per fare ascolti (gay e trans suscitano ancora qualche curiosità) e per non essere bacchettati dal mondo arcobaleno.

https://www.gay.it/televisione/news/ballando-con-le-stelle-lgbt-cast-attrice-transgender-vittoria-schisano

https://www.gay.it/televisione/video/eredita-francesco-gay-coming-out-video