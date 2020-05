Niente «marito» e «moglie» per l’ONU

L’organizzazione femminista UN Women che fa capo all’ONU ha promosso via Facebook l’eliminazione di alcune parole dal sapore troppo sessista, secondo le attiviste femministe. «Quello che dici conta! Unisciti a UN Women per aiutare a creare un mondo più equo usando un linguaggio neutro rispetto al genere se non sei sicuro del sesso di qualcuno o ti riferisci a un gruppo», si legge nel post.

Quindi via «fidanzato» e «fidanzata» per lasciar posto al neutro «partner», sostituire «marito» e «moglie» con «coniuge», non più «mankind» (umanità, ma «man» significa «uomo» in inglese) ma «humankind» (genere umano), non più «policeman», ma «police offer» e via delirando.

Per fortuna, leggendo i commenti su FB, non pochi utenti hanno preso in giro questa iniziativa di Un Women sia perché ridicola in sé sia perché in piena emergenza pandemia c’è chi ha il buon tempo di pensare a queste corbellerie.