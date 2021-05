Pornografia gay in superstrada

L’«artista» Valerio Conti si è inventato alcune installazioni provocatorie, dal titolo Ex corpore ostensio, sul territorio di San Marino. Egli spiega: «[…] in una campagna di affissione lungo il territorio di San Marino, in particolare ai lati della superstrada: l’arteria di collegamento che recide la viabilità pedonale e polarizza i luoghi di ritrovo dei cittadini. Le rappresentazioni che vengono affisse sono estratte dall’immaginario pornografico gay che, attraverso un processo di ingrandimento ed astrazione, perdono il referente semantico lasciando apparire solo l’indice di un contatto».

Sì, il lettore ha letto bene. Pornografia gay sulla pubblica via. Sintomo lapalissiano di povertà di idee. E poi vogliono eliminare i cartelloni pubblicitari di Pro Vita e Famiglia che fanno vedere un feto o che ricordano i rischi della RU486. È un mondo alla rovescia.