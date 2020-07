Se il gesuita "chavista" calunnia i venezuelani di ritorno

Padre Numa Molina ha definito “bioterroristi” gli emigranti venezuelani che, ormai senza lavoro, cercano di tornare in patria attraverso percorsi non autorizzati. Tutto nasce dalla tragica decisione di Maduro di chiudere le frontiere ai propri connazionali, nel dichiarato timore che gli altri Paesi li abbiano infettati deliberatamente… Diverse le reazioni indignate, tra cui quella del vescovo di San Cristobal che chiede a Molina - difensore del regime - di scusarsi.

Il sacerdote “chavista” Numa Molina, molto conosciuto in Venezuela per la sua posizione sempre controcorrente, di opposizione all’episcopato venezuelano, ha buttato fuoco sui social: “Un ‘Trochero’ infetto è un bioterrorista che può uccidere te e i tuoi cari. Entrate attraverso i posti autorizzati, benvenuti alla vostra patria, ma sottomettetevi alla quarantena, non venite a infettare i venezuelani”, ha scritto su Twitter lo scorso 15 luglio, scatenando migliaia di commenti contrari. Ma non si tratta di un religioso qualunque: Molina appartiene all’Ordine dei gesuiti, sotto la guida del venezuelano Arturo Sosa.

Per capire la gravità di queste parole si deve guardare l’esodo venezuelano, la più grande crisi migratoria latinoamericana della storia recente: dal 2016, sono 5.095.283 le persone che hanno lasciato il Venezuela per sfuggire alla povertà e alla dittatura, secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Con il Coronavirus questi flussi migratori sono cambiati e migliaia di venezuelani tentano di ritornare alla loro terra, perché sono rimasti senza lavoro e di conseguenza senza la possibilità di sopravvivere lontani da casa. Una tragedia umanitaria che viene peggiorata dalla decisione di Nicolas Maduro di chiudere le frontiere ai propri connazionali, perché secondo lui i migranti venezuelani potrebbero essere infettati deliberatamente da altri Paesi per diffondere il virus in Venezuela. “Abbiamo dichiarato guerra ai trocheros”, ha dichiarato il ministro dell’Interno venezuelano Néstor Reverol durante un evento con la Polizia, facendo riferimento a questi venezuelani che passano la frontiera colombo-venezuelana a piedi, attraverso percorsi non autorizzati.

Ma torniamo al tweet della discordia di padre Molina. “Il Superiore della Compagnia potrà tacere, di fronte all’apologia di genocidio del prete Numa Molina? Pensa di avere immunità per la sua collusione nell’esecuzione di un crimine contro l’umanità?”, ha domandato Asdrúbal Aguiar, noto avvocato e politico venezuelano, ex giudice della Corte interamericana dei diritti umani.

Subito dopo è intervenuto l’Ordine dei gesuiti del Venezuela: “La Compagnia di Gesù rifiuta i termini peggiorativi usati da un religioso di questa Congregazione, con cui si è riferito ai migranti in una situazione di ritorno nel Paese, in quanto offendono la dignità umana dei fratelli venezuelani che ritornano in condizioni irregolari dovute ai controlli eccessivi imposti dall’esecutivo nazionale, anche prima della pandemia di Covid-19”, si legge nel comunicato datato 16 luglio 2020. Nella lettera firmata dal provinciale venezuelano, padre Rafael Garrido, si ricorda - sempre senza indicare il nome del religioso - che questo atteggiamento non corrisponde alle “Preferenze Apostoliche Universali della Compagnia”, impegnata nella cura di migranti, sfollati, rifugiati, vittime di guerra e traffico di esseri umani. Una missiva che ha generato ulteriori polemiche.

“Perché non dicono il nome di quel religioso gesuita?”, ha chiesto monsignor Pedro Freites Romero, già direttore di Radio Vaticana per l’America Latina, oggi esule negli Stati Uniti per la persecuzione del regime. “Possa Dio perdonarmi se è una mancanza di carità, ma quel religioso che vive nella storica chiesa di San Francisco a Caracas si chiama NUMA MOLINA, è un aperto difensore del regime chavista-madurista e il regime lo utilizza sistematicamente per giustificare e pontificare su ogni violazione della costituzione e dei diritti umani. La condotta di questo religioso è un’offesa per i cattolici che hanno perso la loro vita nella lotta per la libertà del Venezuela e per i milioni di venezuelani che sono stati sfollati dalla politica criminale del tiranno usurpatore”.

Infatti, nel 2017 Numa Molina ha benedetto l’instaurazione dell’illegittima Assemblea Costituente di Maduro, disobbedendo a Papa Francesco, che attraverso un comunicato aveva chiesto esplicitamente al regime la sua sospensione: il Pontefice, secondo il comunicato pubblicato dalla Santa Sede il 4 agosto 2017, aveva fatto appello alle forze di sicurezza “ad astenersi dall’uso eccessivo e sproporzionato della forza”, chiedendo al governo di “evitare o sospendere le iniziative in corso come la nuova Assemblea Costituente, che, piuttosto che favorire la riconciliazione e la pace, favorisce un clima di tensione e confronto e ipoteca il futuro”.

Però l’episcopato venezuelano non è rimasto in silenzio di fronte alle parole del sacerdote chavista. Monsignor Mario Moronta, vescovo di San Cristobal (diocesi che confina con la Colombia) e primo vicepresidente della Conferenza episcopale venezuelana, ha scritto una lunga lettera pubblica di critica a Molina, in cui inizia citando frasi bibliche che sostengono l’empatia con coloro che soffrono di una calamità per dopo rimproverare fortemente l’atteggiamento del gesuita. “È inspiegabile e scandaloso ascoltare da un fratello sacerdote espressioni non solo offensive e degradanti, ma anche calunniose nei confronti dei nostri fratelli che, nella loro situazione di impotenza e povertà, devono aggiungere il disprezzo di coloro che dovrebbero servirli con dignità al loro ritorno in patria. Chi detiene il potere esecutivo ha sottolineato che si tratta di strumenti bioterroristici inviati nel nostro Paese da altre nazioni sorelle. Fatto che, oltre a non essere in accordo con la verità, dice di come siano gli interessi e le preoccupazioni di coloro che si aggrappano al potere. Non è logico (se hanno la logica) dirlo... di tutto si vede nella vigna del Signore”, ha affermato monsignor Montana, qualificando come “vergognoso” il comportamento di Molina.

“Mi fa male, con dolore di pastore, che si esprima così sui nostri fratelli che sono diventati migranti a causa dell’estrema necessità di sopravvivere”, ha proseguito il vescovo. “Ora, al loro ritorno nel loro Paese, vengono trattati come ‘pericolosi forestieri’. Che dolore! Come si vede che non ha mai assistito alle dure condizioni di tutti loro! Forse non sa come la sorella diocesi di Cúcuta ha fatto di tutto per prendersi cura di questi migranti impoveriti a causa di un Paese affondato nella miseria: prima e dopo la pandemia. Forse non sai che le nostre Caritas parrocchiali in coordinamento con quelle diocesane sono quelle che hanno potuto dare da mangiare a molti fratelli che sono passati attraverso il loro ritorno forzato in patria. (…) Potresti non aver mai visto i volti di dolore di quei migranti che sono venezuelani, ma soprattutto fratelli”.

Il regime socialista ha stabilito posti di blocco per ricevere i venezuelani: prima di entrare in territorio venezuelano sono obbligati a fare il tampone per il Covid-19 e poi sono inviati ai temuti centri di isolamento (i cosiddetti PASI), dove devono trascorrere due settimane. Ma le lamentele su questi luoghi sono sconvolgenti: in molti casi non hanno acqua e nemmeno cibo adeguato.

Monsignor Moronta ha aggiunto di attendersi che “i superiori facciano qualcosa”, però “non credo che lo faranno, per molte ragioni”. Evidentemente, nonostante l’Ordine dei gesuiti del Venezuela si sia espresso contro le offese del religioso, non è abbastanza e forse l’episcopato attende un’azione più forte da parte del “Papa nero” venezuelano. “Non potevo tacere di fronte a quella dichiarazione calunniosa”, ha affermato ancora monsignor Moronta, invitando altri prelati ad alzare la loro voce. “Vorrei, anche se penso che sia molto chiedere, che colui che ha parlato di ‘trocheros infettati bioterroristi’ facesse un gesto verso di loro: chiedere scusa pubblicamente... e perché no? in ginocchio”.