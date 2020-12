Solleviamo lo sguardo! Al via la Campagna di Natale

Chiamati a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. (Osea 11,7) Qui sta la crisi. Questo è il fondamento del problema. La vera emergenza che stiamo vivendo è quella indicata in modo lucido e puntuale da un profeta vissuto quasi 3mila anni fa. Noi de La Nuova Bussola Quotidiana diciamo che è urgente avere un altro modo di leggere i fatti che accadono. Questo è il motivo per cui oggi chiediamo il tuo sostegno. DONA ORA!



Chiamati a guardare in alto

Nessuno sa sollevare lo sguardo.

(Osea 11,7)

Qui sta la crisi. Questo è il fondamento del problema. La vera emergenza che stiamo vivendo è quella indicata in modo lucido e puntuale da un profeta vissuto quasi 3mila anni fa: non saper sollevare lo sguardo.

L’errore, anzi, chiamiamolo col suo nome, il peccato è quello di non saper convertire la nostra attenzione, il nostro giudizio e il nostro cuore davanti a una prova come il Covid-19 che la storia ci sta ponendo davanti. L’errore, anzi, il peccato sta in una lettura dei fatti che lascia che siano la morte e la malattia a definire il valore della vita. Sta in una cultura così smarrita di fronte alla fragilità dell’umano che attende la salvezza da un vaccino.



È dalla radice di queste storture che nascono scelte che noi denunciamo giorno dopo giorno e che coinvolgono la politica, l’economia, l’educazione, la cura, la famiglia, gli affetti e persino la libertà della fede.

Questa è la vera emergenza. Noi de La Nuova Bussola Quotidiana diciamo che è urgente avere un altro modo di leggere i fatti che accadono. È per questo che iniziamo la nostra raccolta fondi di Natale esclamando “Solleviamo lo sguardo!”. Non per fuggire dalla realtà, anzi è il contrario! L’immagine della campagna con Maria che solleva gli occhi al cielo ci dice proprio questo: per comprendere i fatti nella loro concretezza, per vivere pienamente nella storia e nella carne la presenza di Dio, bisogna sollevare lo sguardo.

Questo è il motivo per cui oggi chiediamo il tuo sostegno. La Nuova BQ si regge unicamente sulle donazioni dei lettori che condividono la sua missione.

