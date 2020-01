Le strisce pedonali davanti alle scuole elementari e medie del comune di Margherita di Savoia in Puglia verranno dipinte dei colori dell’arcobaleno. Una iniziativa già rodata in altre città italiane e del mondo. In tal modo, questa è l’intenzione dell’amministrazione comunale, si lancia un messaggio di inclusività e rispetto verso le persone omosessuali e transessuali a favore dei bambini e ragazzi.

Ecco, iniziative come queste sono assolutamente più efficaci per indottrinare al credo LGBT le nuove generazioni rispetto a libri e conferenze perché fanno costume, diventano fattori straordinariamente condizionanti perché impalpabili ma assai presenti come l’aria che respiriamo.

https://margherita.news24.city/2020/01/11/strisce-pedonali-arcobaleno-davanti-alle-scuole-margherita-savoia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=strisce-pedonali-arcobaleno-davanti-alle-scuole-margherita-savoia