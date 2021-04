Taiwan e l’adozione per coppie gay

La legge sul «matrimonio» gay a Taiwan permette alle coppie omosessuali di adottare solo il figlio biologico di un membro della coppia. Dunque le coppie non possono adottare bambini che non sono figli biologici di nessuno dei due membri della coppia, compresi quei minori che erano stati adottati da un membro della coppia prima delle «nozze».

Tre coppie hanno deciso di ricorrere in tribunale e, come previsto dalla normativa di Taiwan, qualora riuscissero a vincere in tutti i gradi di giudizio chiederebbero alla Corte costituzionale di cambiare la legge e così permettere alle coppie omosessuali di accedere all’adozione senza i vincoli prima accennati.

La vicenda di Taiwan conferma che il processo di rivendicazione giuridica delle istanze gay è simile in tutto il mondo seppur proceda a velocità differenti: riconoscimento coppie di fatto etero o omo oppure subito riconoscimento delle «nozze» gay o delle Unioni civili, riconoscimento dell’omogenitorialità, approvazione di leggi contro il dissenso e a favore dell’educazione gender nelle scuole, privilegi favore delle persone gay in molti ambiti del vivere civile (professionale, educativo, etc.)