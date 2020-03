Tavolo per i diritti LGBT

Il Dipartimento per le pari opportunità e l’Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale (UNAR) il 17 febbraio scorso hanno pubblicato un bando perchè le associazioni LGBT partecipino ad un tavolo di lavoro per la tutela delle rivendicazioni arcobaleno.

Sul sito dell’Unar si legge: «E’ stato pubblicato sui siti del Dipartimento per le pari opportunità e dell’UNAR, l’Avviso di manifestazione di interesse, rivolto alle associazioni LGBT impegnate nel contrasto alle discriminazioni di orientamento sessuale e identità di genere, per la partecipazione al nuovo Tavolo di consultazione permanente per la promozione dei diritti e la tutela delle persone LGBT.

Il Tavolo, presieduto dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sarà riunito a breve e si proporrà come uno strumento di dialogo e confronto tra istituzioni e mondo dell’associazionismo LGBT per promuovere un ascolto delle proposte di contrasto alle discriminazioni e favorire la cultura delle differenze e un clima di rispetto della dignità delle persone LGBT».

Qualche giorno fa il governo si era premurato di far sapere all’ONU che aveva intenzione di implementare le iniziative a favore delle realtà arcobaleno. Questa iniziativa, precedente a tale dichiarazione, va proprio in questa direzione. Il nostro governo appare sempre più interessato a tutelare le rivendicazioni di una piccola minoranza già ampiamente protetta e si dimentica di milioni di famiglie che sono l’impalcatura del nostro Paese.

