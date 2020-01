UE boccia emendamento contro utero in affitto

Il Parlamento europeo ha bocciato un emendamento contro l’utero in affitto proposto dall’europarlamentare della Lega Simona Baldassarre. La deputata ha commentato così sul proprio profilo Facebook: “sono allibita dall’atteggiamento del Parlamento europeo, che oggi ha bocciato il mio emendamento alla relazione sui diritti umani che condannava la maternità surrogata come chiara violazione dei diritti umani e della dignità della donna. In questo modo, si è reso complice di un vergognoso business in continua espansione da quasi 6 miliardi di dollari l’anno, dove ricchi acquirenti sfruttano donne dei paesi poveri mercificando il loro corpo come una nuova forma di schiavitù. Bambini innocenti strappati alle madri diventano un mero oggetto contrattuale, calpestando lo stesso articolo 7 della Convenzione sull’infanzia”.

Parole che fanno eco a quelle del Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova: “Non mi piace mai usare tanti giri di parole, non lo farò su un tema come questo. Nella battaglia per la libertà delle donne, contro la mercificazione, contro l’idea di poter vedere nel corpo femminile un mero scopo riproduttivo, non trovo alcun imbarazzo ad esprimere il mio secco no a qualsiasi forma di “utero in affitto”. Io non giudico né condanno il desiderio di essere madre o padre. Dico che non può essere a tutti i costi se i costi sono di questa natura. Non si può insistere a mascherare questa pratica con quella antichissima del dono, quando chi dona è il soggetto debole della relazione. E semmai aggiungo che una radicale riforma delle leggi che regolano l’adozione e l’affido non è più rimandabile”.

https://secolo-trentino.com/2020/01/17/lue-e-la-sinistra-non-si-oppongono-allutero-in-affitto-pe-respinge-emendamento-lega/