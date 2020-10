Un professore decapitato, per vilipendio a Maometto

La vittima era un professore di storia. Nei giorni scorsi si era speso in una lezione sulla libertà d'espressione e per farlo aveva mostrato alla classe di liceo le famose vignette di Maometto pubblicate da Charlie Hebdo. Quella lezione aveva suscitato le violente proteste prima degli alunni, poi dei genitori. Le minacce erano state tali che il professore aveva persino sporto denuncia alla polizia. Il professore, secondo quanto dichiara uno dei . Nei giorni scorsi si era speso in una lezione sulla libertà d'espressione e per farlo aveva mostrato alla classe di liceo le famose vignette di Maometto pubblicate da Charlie Hebdo. Quella lezione aveva suscitato le violente proteste prima degli alunni, poi dei genitori. Le minacce erano state tali che il professore aveva persino sporto denuncia alla polizia. Il professore, secondo quanto dichiara uno dei genitori di quella classe, aveva chiesto agli alunni islamici di abbandonare l'aula per non turbare la loro sensibilità durante quell'ora di approfondimento. Il che la dice lunga sul peso che l'islam ha, in Francia, a cominciare dai banchi di scuola.

La shari'a - l'insieme delle prescrizioni che regolano il culto, la vita familiare, il codice penale, civile, amministrativo e bancario della comunità islamica, la norma giuridica, politica e morale - reputa la blasfemia un reato e lo punisce con la pena di morte. Il professore di storia ha peccato di blasfemia ed è stato giudicato dal tribunale islamico che non ha bisogno di processi. Questo è quanto è successo vicino Parigi. Perché ormai nella Ville Lumière esiste un diritto parallelo e una popolazione sempre più numerosa di islamici pronta a sostenerlo e difenderlo.

La procura anti-terrorismo si è immediatamente arrogata l’inchiesta. Solo venerdì 25 settembre, tre settimane fa, un altro attentatore islamico feriva a colpi di mannaia due giornalisti che fumavano per strada davanti agli ex locali della redazione di Charlie Hebdo, a Parigi. Convinto di trovare la sede del giornale satirico. E' il 33° attentato islamico in Francia dal 2017. Ancora una volta, una scena di barbarie alle porte di Parigi presenta la minaccia "endogena" che la Francia si sta coltivando senza poi essere, nonostante tutto, troppo spaventata. Lo strapotere e forza dell'islam in Francia, i terroristi e radicalizzati che stanno abbandonando le prigioni più convinti delle loro posizioni e lo stato di una scuola occupata (in tutti i sensi) dai musulmani sono il concentrato esplosivo che vi raccontiamo da anni e che oggi sembra impossibile disinnescare. Quanto meno con i tentativi dell'esecutivo Macron.

L'Unione nazionale delle scuole superiori e dei college (SNALC) chiede giustizia, ma forse con un certo ritardo. Perché intanto si sprecano i commenti della politica circa "il crimine ignobile", ma lo stato della prepotenza e ingerenza dell'islam nella scuola pubblica francese è spaventoso da vent'anni a questa parte. Esiste una dimensione ormai imprevedibile del terrorismo islamico legata ad un radicalizzazione sempre più libera dalle sigle terroristiche e affidata agli "islamici in borghese" più che ai lupi solitari. A settembre al-Qaeda chiedeva l'uccisione di coloro che insultano il Profeta. Ma è sui banchi di scuola che è cresciuta l'islamizzazione ed è là che il sistema francese, ma non solo, ha dato i più evidenti segni di debolezza. Da almeno vent'anni l'islamizzazione feroce della scuola è un problema a Parigi. Il primo rapporto scandalo venne pubblicato nel 2004 da Jean-Pierre Obin. Sfacciatamente ignorato, l'accademico francese a sedici anni di distanza è appena tornato in libreria - solo due settimane fa - con un volume che è un'inchiesta Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ("come abbiamo lasciato l'islamismo penetrare nella scuola").