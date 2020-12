Una Buona Novella: il principio della nostra missione

Ogni giorno leggiamo i fatti partendo dalla consapevolezza che Dio si è fatto uomo. È per via di questo avvenimento che guardiamo con passione a tutto ciò che concerne l’umano: se Dio si è lasciato coinvolgere fino in fondo dalla storia, allora dobbiamo avere cura e intelligenza per tutto ciò che accade. Ecco la missione de La Nuova bq. Ecco da dove sorge il nostro invito a “Sollevare lo sguardo”. DONA ORA!

Abbiamo una buona notizia. Certo, appare come dispersa tra tutte quelle che riportano sofferenza, malattia, morte, ma ce n’è una che è buona: il Verbo si è fatto carne, siamo nel tempo che attende la nascita di Gesù Salvatore.

Sappiamo che l’annuncio di questa notizia può non essere compresa da gran parte delle persone e che molti scuoteranno la testa dicendo che c’è ben altro a cui pensare.

Per noi no: per noi è essenziale attendere, ricordare e celebrare quella nascita. E lo è proprio per comprendere anche la sofferenza, la malattia, la morte che ci circonda, per leggere il qui e ora che stiamo vivendo. E, allo stesso tempo, per vedere oltre. È la fede che illumina la notte con la luce della verità.

Ogni giorno leggiamo i fatti partendo dalla consapevolezza che Dio si è fatto uomo. È per via di questo avvenimento che guardiamo con passione a tutto ciò che concerne l’umano: se Dio si è lasciato coinvolgere fino in fondo dalla storia, allora dobbiamo avere cura e intelligenza per tutto ciò che accade.

Notizia dopo notizia ci occupiamo di temi riguardanti la politica, l’economia, l’educazione, i diritti, il creato, ed oggi seguiamo con particolare attenzione l’emergenza sanitaria. Ma sempre leggiamo i fatti alla luce di quella nascita avvenuta duemila anni fa. Ecco da dove sorge il nostro invito a “Sollevare lo sguardo”.

Giorno dopo giorno, riusciamo a fare tutto questo grazie al supporto di chi condivide la missione de La Nuova Bussola Quotidiana. Infatti, le donazioni che riceviamo durante la campagna raccolta fondi sono l’unico mezzo che abbiamo per dare continuità al servizio d’informazione che offriamo quotidianamente.

Noi contiamo di avere ciascun lettore al nostro fianco: per sollevare lo sguardo e continuare a testimoniare la buona notizia.

Grazie per ogni aiuto che ci potrete dare!