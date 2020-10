Vendola e Fratelli tutti

Oggi online si svolgerà il convegno Fratelli e sorelle tutti. La politica nell’orizzonte del bene comune, per guarire il mondo. Interverranno, tra gli altri, il cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio e il già presidente della regione Puglia, nonché attivista gay e acquirente di utero in affitto Nichi Vendola. Il convegno è promosso dalla Rete degli ecologisti e della sinistra Il Futuro insieme.

Nel momento i cui scriviamo il convegno non ha ancora preso il via, quindi ovviamente non conosciamo il contenuto delle relazioni presentate, però il tutto fa presagire che probabilmente si realizzerà un connubio tra tesi presenti nella recente enciclica Fratelli tutti e le istanze delle realtà progressiste ed ecologiste, connubio facile da attuarsi a dire la verità. Da questo sposalizio, per par condicio, sono nati figli e figlie, tra loro fratelli e sorelle. Nubendi alcune personalità del mondo cattolico e altre provenienti da quel fronte che fino a ieri era nemico del cattolicesimo, tra cui spicca Vendola.

E sempre fino a ieri ci potevamo legittimamente domandare cosa ci facesse un attivista gay come Vendola in un convegno nel cui titolo comparisse il nome di una enciclica papale. Fino a ieri, ma non fino ad oggi.