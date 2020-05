Augias e gli stereotipi arcobaleno

Nella trasmissione Dimartedì, condotta da Giovanni Floris su La7, il presentatore TV Corrado Augias, intervenuto come ospite, se la prende con chi è contro il Ddl “omofobia”: «C’è una parte dello schieramento politico che si appoggia su ben noti ambienti ecclesiastici, che hanno in odio… Detestano… Respingono… Ecco, respingono le deviazioni sessuali. Come vengono definite da loro… Legati come sono a un concetto tradizionale uomo-donna, bambino-bambina. Può piacere o no, a persone di una certa età o non aggiornatissime, ma il mondo ormai è questo, non si può polemizzare col mondo come va. Il mondo va. Tu puoi dire “Io però preferirei”, ma ti devi fermare lì».

Ci saremmo aspettati di più da Augias, che viene dipinto come uno dei principali intellettuali di sinistra, ed invece ci ha propinato solo stereotipi arcobaleno tra cui il principio, molto progressista, che ciò che viene dopo è sempre meglio di ciò che lo ha preceduto.