Cancellati 200 gay pride

A causa dell'epidemia di Coronavirus 200 gay pride previsti in tutto il mondo, e che di solito si tengono all’inizio dell'estate, sono stati annullati. Alcuni di loro sono stati definitivamente cancellati, altri spostati. In Italia i primi pride ad essere cancellati sono stati quelli di Vicenza, Parma e dell’Umbria. C’è anche una mappa che in tempo reale informa quali gay pride sono stati soppressi e quali rinviati (vedi link sottostante).

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XDXWd292KF_wDYz7fYaB1nHBaR8hCvEn&ll=57.477773000000006%2C-4.224721000000045&z=8

https://www.radiospada.org/2020/04/lgbt-disperati-coronavirus-fa-saltare-oltre-150-pride-ormai-quasi-200/