Dalli, un commissario europeo arcobaleno

La maltese Helena Dalli è il nuovo Commissario europeo dell’Uguaglianza. Verrebbe da aggiungere “dell’Uguaglianza LGBT”, tenuto conto dell’interesse assai rilevante che la Dalli nutre per le rivendicazioni del mondo LGBT. Infatti nel suo Paese è riuscita a far varare una norma sulle unioni civili ed ad estendere la tutela costituzionale anche in merito all’orientamento sessuale e alla cosiddetta identità di genere.

Come Commissario europeo ha reso noto che si batterà per «lo sviluppo e l'attuazione della prossima strategia per l'uguaglianza LGBTI».

La bandiera dell’Unione europea diventerà così sempre più arcobaleno.

https://www.provitaefamiglia.it/blog/chi-e-il-nuovo-commissario-europeo-alluguaglianza-pro-lgbt