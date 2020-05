Infotrans, il portale del governo per i trans

Infotrans.it è il portale istituzionale per le persone trans, portale on line da pochi giorni. Nel sito si può leggere: «Questo portale è nato dalla collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che ne ha curato la realizzazione e ha la responsabilità dei contenuti scientifici e l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR) che ha la responsabilità dei contenuti giuridici». Il portale è stato pagato da noi, sia tramite un fondo europeo sia tramite un fondo che fa capo al Ministero del Lavoro e della Politiche sociali.

In questo periodo di emergenza da pandemia si sentiva davvero il bisogno di questo portale. Silvio Brusaferro, Presidente dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) e membro del comitato scientifico per il coronavirus, ha dichiarato: «Con questo nuovo portale è stato fatto un lavoro importante perché è stato possibile sistematizzare e mettere a disposizione in un modo accessibile e fruibile una mole importante di informazioni basate su evidenze scientifiche utili per orientare anche le scelte di salute di questa fascia di cittadini».

Vediamo quali sono queste evidenze scientifiche. Ad esempio sotto la voce Teoria di genere il portale offre questa definizione: «La teoria del gender non esiste e per questo non ha alcun fondamento scientifico. Coloro che criticano la teoria del gender l’hanno di fatto creata interpretando in modo errato gli studi di genere. Secondo questa teoria non esisterebbe alcuna differenza biologica tra uomini e donne che si caratterizzerebbero unicamente per una distinzione culturale: gli uomini sarebbero uomini in quanto educati da uomini, le donne sarebbero donne perché educate da donne. Questa teoria avrebbe come scopo quello di distruggere la famiglia tradizionale quale fondamento della società favorendo uno stile di vita squilibrato e disordinato».

Due brevi note. Se la teoria del gender non esiste, inutile dire che non ha nessun fondamento scientifico. Semmai potrebbe essere vero il contrario: non esiste nessun fondamento scientifico sulla esistenza della teoria del gender. Detto ciò, la teoria del gender esiste eccome ed è lo stesso portale a darne la prova. Questa teoria predica, come si può leggere in più punti del portale, che il transessualismo e l’omosessualità sono condizioni da favorire.

Infine non si capisce dove gli estensori della voce hanno letto che la teoria del gender negherebbe la differenza biologica sessuale. Nessuno infatti ha mai detto che i sostenitori della teoria del gender negano la differenza sessuale, semmai negano che ci debba essere una correlazione tra sesso biologico e identità psicologica sessuale (percezione di sé come appartenente al mondo maschile o femminile).

In sintesi: molto ideologico e poco scientifico questo portale.