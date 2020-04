La grande speranza, fra scienza e preghiera

Il nostro grande progresso può essere spazzato via in poco tempo da un piccolo banale evento incontrollabile, per una ragione molto semplice: che siamo esseri dipendenti e non siamo i creatori e padroni di noi stessi. Occorre chiedere alla scienza di aiutare l'uomo. Ma non dimenticare che Dio è il fondamento della speranza

Una semplice struttura biologica di acido ribonucleico si aggira tra la popolazione creando disastri e travolgendo la frenetica perfetta organizzata vita della società del progresso. I pilastri del progresso economico e politico sono in ginocchio davanti alla tecno-scienza e chiedono lumi per ravvivare la speranza. Ma molti sono anche confusi e smarriti davanti alle dotte discussioni della tecno-scienza e alla sua debolezza . E si chiedono come mai siamo in grado di decidere chi , come e quando una persona deve nascere, di scegliere quando e come morire “dolcemente” e perfino di mangiare d’inverno i frutti estivi e non di fermare questo flagello.

I saggi rispondono, qualcuno con un certo imbarazzo, che non si poteva prevedere, che non conoscevamo questo virus e adesso abbiamo bisogno di tempo e quattrini per studiarlo e capire come batterlo. Intanto mentre si fanno elenchi di errori (attribuiti sempre ad altri ) si cerca (tra oltre 60 farmaci) quali autorizzare per la sperimentazione e si perde tempo discutendo sull'affidabilità dei test sierologici e sull'utilità dei tamponi (perché anche qui il business si fa sentire). La cosa più interessante è che solo due (tra le ricette applicate) hanno in qualche modo funzionato. L’umana commovente solidarietà e carità di chi si è implicato (in particolare medici e infermieri ) a prendersi cura dei malati e il "buon senso della nonna" di evitare i contagi stando in casa, come si faceva con la peste. Così mentre si attua questa acuta strategia studiata da scienziati e politici c’è chi, come don Rodrigo, si beve la vernaccia in compagnia di qualche amico e c’è chi canta “ce la faremo” certo che quelli che non saranno morti potranno dire ce l’abbiamo fatta. Purtroppo alcuni si lasciano andare alla paura e alla depressione.

Eppure, in questo clima, tanti hanno cominciato a riscoprire una cosa di cui è facile dimenticarsi quando si corre troppo e si riflette poco. Che il nostro grande progresso può essere spazzato via in poco tempo da un piccolo banale evento incontrollabile, per una ragione molto semplice: che siamo esseri dipendenti e non siamo i creatori e padroni di noi stessi. Nel tempo di Pasqua di Resurrezione questo appare ancora più vero e il realismo fa capolino nella scoperta che quando si ha bisogno bisogna chiedere. A questo ci richiama la testimonianza del Santo Padre e di tanti pastori e sacerdoti che con i mezzi più ingegnosi alimentano e sostengono con la preghiera la “grande speranza” di un intero popolo, chiedendo conforto per il dolore delle migliaia di persone che hanno perso un caro senza nemmeno un abbraccio.