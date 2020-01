La prima allenatrice lesbica del Super Bowl

Il prossimo 2 febbraio si giocheranno il Super Bowl, cioè la finale del campionato americano di football, il San Francisco 49ers e il Kansas City. Il vice allenatore del San Francisco 49ers è una donna, si chiama Katie Sowers. Già nel passato era accaduto che un vice allenatore di una squadra fosse donna. Ma la Sowers oltre ad essere donna è anche omosessuale. E questo è un primato.

Questa vicenda è un’ulteriore prova che spesso la condizione omosessuale non solo non è un ostacolo, bensì un vantaggio. Infatti la Sowers è entrata nello staff dei San Francisco 49ers grazie al programma della Bill Walsh Minority Fellowship 2017 che mira all’inclusione delle minoranze nel mondo della Lega football. Altro che discriminazioni: essere gay spesso significa avere una chance in più degli altri.

https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2020/01/22/katie-sowers-e-la-prima-allenatrice-apertamente-gay-del-super-bowl/