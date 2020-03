L’ex primate della Nigeria: le "nozze" gay adulterano la Bibbia

Nicholas Okoh, primate anglicano della Nigeria ora in pensione, ha affermato, in un recente incontro con tutti i vescovi della Nigeria riuniti nella Cattedrale di Ognissanti, che le leggi del Regno Unito e degli Stati Uniti tese a legalizzare i “matrimoni” omosessuali sono un attacco alla dottrina e vogliono adulterare la Bibbia.

Ha poi aggiunto: "Se il tuo sacerdote sta praticando il male o è in una relazione moralmente riprovevole, e tu lo sai, alza la mano e fai un fischio in modo che costoro non minino la nostra chiesa”.

Inoltre si è domandato: “Se diventiamo tutti omosessuali, chi darà alla luce chi? Dio, che ha creato questo mondo, lo ha fatto in modo eccellente, non permettiamo che nessuno lo adulteri".

