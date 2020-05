Passerella da spiaggia arcobaleno

Il Bagno 27 di Rimini ha realizzato una lunghissima passerella da spiaggia color arcobaleno. L’iniziativa vuole celebrare l’Onda Pride che, causa Covid-19, non si potrà tenere quest’anno.

Gli organizzatori del Rimini Summer Pride, hanno dichiarato: «Quando i valori della parità della nostra bandiera Rainbow accompagnano la serenità e la pace di tutte e tutti, abbiamo la certezza di essere dalla parte giusta dell’umanità. Grazie al Bagno 27 di Rimini, che è sempre stato dalla parte del Rimini Summer Pride, per questo bellissimo e commovente segno. Nell’anno in cui non sarà possibile fare il Pride, il pride sarà tutti i giorni con noi».

Ormai i simboli del mondo omosessualista fanno parte del costume diffuso, come comprova questa iniziativa riminese, segno che la stessa cultura arcobaleno è ben largamente accettata, ma nonostante questo la strategia gay continuerà a pigiare l’acceleratore su questo slogan: i gay e i trans sono discriminati.