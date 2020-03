Football vs Transfobia

Dal 24 al 31 marzo il sito gay Pride for sport sta lanciando la campagna Football vs Transphobia affinchè le persone transessuali siano accettate nel mondo del calcio. Questa campagna terminerà con il Giorno della visibilità Trans. I responsabili della campagna chiedono soprattutto alle persone trans di inviare video di supporto che verranno diffusi in rete, in specie sui social.

Una nota a margine: va da sé che una donna trans che giocasse in una squadra di calcio maschile potrebbe essere, il più delle volte, un inciampo. Ma invece un giocatore maschio transessuale in una squadra femminile farebbe la differenza. Dai pari diritti ai privilegi ingiustificati il passo sarebbe breve.

https://www.footballvhomophobia.com/fvt/#

https://www.pinknews.co.uk/2020/03/28/transphobia-football-week-action-pride-sports-trans-voices-transgender-day-visibility/