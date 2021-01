Navi da crociera LGBT

Richard Branson, fondatore della Virgin Group, ha ideato una nave da crociera solo per persone LGBT. Branson ha così spiegato l’iniziativa: «Il nostro scopo in Virgin è quello di cambiare le attività per sempre. Vogliamo avere un impatto positivo sulla vita dei nostri dipendenti e dei nostri clienti. Le aziende stanno iniziando a capire di avere ruoli importanti da svolgere nel difendere i diritti Lgbt. Questo perchè molti viaggiatori Lgbt si sentono discriminati o si sentono a disagio quando si trovano in vacanza».

Questo è il pegno da pagare per essere, da una parte, alla moda, al passo con i tempi moderni e su altro fronte per evitare l’etichetta di azienda «omofoba». Infatti, ora, per ricevere simile qualificazione non è più sufficiente non parlar male del mondo LGBT, ma occorre anche ideare delle iniziative pensate esclusivamente per questo mondo.