Austria, celebrate le prime "nozze" gay

Dal 2010 in Austria è possibile per le coppie dello stesso sesso contrarre le unioni civili. A seguito di una vertenza giudiziaria che ha coinvolto più coppie omosessuali la Corte costituzionale ha legittimato anche il “matrimonio” omosessuale. Il Parlamento ha così varato una legge ad hoc che entrerà in vigore a gennaio del 2019.

Nel frattempo è stato permesso ad una coppia lesbica che era stata coinvolta nel procedimento civile di cui sopra di contrarre “matrimonio”. E’ il primo “matrimonio” omosessuale celebrato in Austria.

La vicenda austriaca è l’ennesima riprova che le unioni civili o le cosiddette partnership o le unioni di fatto sono soli gradini intermedi per arrivare al vero scopo delle lobby gay: il “matrimonio” omosessuale.

