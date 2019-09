Giornata della Bussola, in missione per conto di Dio

"Fino ai confini della terra" è il tema scelto quest'anno per la Giornata della Bussola, che presenta una importante novità: si svolgerà infatti il 6 ottobre a Palazzolo sull'Oglio, nella Comunità Shalom - Regina della Pace, fondata da suor Rosalina Ravasio. Quanti parteciperanno alla Giornata avranno perciò la possibilità non solo di seguire incontri e testimonianze importanti (dal cardinale Burke a Vittorio Messori, da suor Maria Gloria Riva al dottor Franco Serafini, da Diego Manetti alla stessa suor Rosalina) ma anche di immergersi in una esperienza vivente di quella Presenza che la Bussola cerca di testimoniare con la parola.

Le Giornate della Bussola sono sempre state una grande occasione di incontro e di testimonianze, e lo sarà senz’altro anche quella di quest’anno, che si svolgerà il prossimo 6 ottobre. Ma quella che stiamo preparando è una edizione veramente particolare, con una novità importante. La Giornata della Bussola quest’anno non si svolgerà infatti in una location qualsiasi, ma negli spazi di una grande comunità, che volentieri ci apre le porte. Stiamo parlando della Comunità Shalom – Regina della Pace, fondata da suor Rosalina Ravasio, che molti ricorderanno nostra ospite alla Giornata della Bussola dello scorso anno (clicca qui). La comunità si trova a Palazzolo sull’Oglio, una zona agricola a cavallo delle province di Bergamo e di Brescia, appena un’ora di macchina da Milano.

Si tratta certamente di un valore aggiunto alla nostra Giornata perché, oltre ai nostri ospiti, avremo la possibilità di conoscere una opera, davvero grande, che è la testimonianza vivente, nella carità, di ciò che La Bussola desidera comunicare con la cultura. La Comunità Shalom - Regina della Pace ospita oltre duecento tra ragazzi e ragazze, impegnati in un cammino di recupero dalle dipendenze, soprattutto di droga, e da altre situazioni difficili. Ma non è una comunità qualsiasi e chi verrà il 6 ottobre a Palazzolo sull’Oglio se ne renderà conto.

Da quando siamo venuti in contatto con l’esperienza di suor Rosalina, prima per una intervista, poi per l’invito alla Giornata della Bussola 2018, abbiamo avuto la percezione di una esperienza da far conoscere ma che le parole non riescono a raccontare compiutamente. E cominciando a frequentare la Comunità, conoscendo alcuni dei ragazzi e degli adulti lì presenti, è via via cresciuto il desiderio di farla incontrare al maggior numero possibile dei nostri lettori. Visto che la struttura è molto grande e accogliente, attrezzata anche per grandi eventi e tutta gestita dai ragazzi della comunità, è nata l’idea di poter svolgere qui la nostra Giornata. E suor Rosalina ha accettato volentieri, non prima ovviamente di aver avuto tutte le autorizzazioni ecclesiali.

Una curiosa coincidenza fa sì che il tema della Giornata di quest’anno sia “Fino ai confini della terra”, che non è però dedicato a quanti erano abituati a un appuntamento a Milano e si vedono costretti a un viaggio più lungo. È invece un tema che spiega l’anelito missionario che ci muove. Se l’anno scorso affermavamo una appartenenza (“Christi sumus, non nostri”), quest’anno vogliamo esprimere il desiderio di portare questo tesoro della nostra vita ovunque, di comunicarlo a quante più persone possibili. È un anelito che si sta traducendo anche in una novità editoriale importante che vi faremo conoscere proprio quel giorno, una novità che significa per la Bussola un salto di qualità significativo.

Ad ogni modo, a spiegare il tema della giornata sarà il cardinale statunitense Raymond L. Burke, che anche celebrerà la Santa Messa di apertura. Nel pomeriggio avremo invece come primo ospite Vittorio Messori, che presenterà in anteprima la riedizione del suo primo libro, che lo ha fatto diventare lo scrittore cattolico più famoso al mondo e che ha rilanciato l’apologetica: “Ipotesi su Gesù” (editrice Ares). Proprio quel Gesù che noi vogliamo comunicare e che tante persone hanno incontrato, o riscoperto, proprio attraverso l’opera di Vittorio Messori.

Proprio quel Gesù, la cui realtà approfondiremo meglio con le testimonianze di suor Maria Gloria Riva, fondatrice del Monastero delle Monache dell’Adorazione Eucaristica, e del dottor Franco Serafini, autore di un interessantissimo libro, “Un cardiologo visita Gesù – I miracoli eucaristici alla prova della scienza”. Si tratta dell’esame di diversi miracoli eucaristici per cui è stato possibile comparare i risultati degli esami scientifici su tracce ematiche e residui di tessuto muscolare miocardico.

E dopo l’Eucarestia, l’altra colonna della Chiesa, secondo il famoso sogno di san Giovanni Bosco: la Madonna. Ne parleremo con lo scrittore Diego Manetti, collaboratore di Radio Maria e autore di molti libri sulle apparizioni, che ci farà la geografia delle apparizioni mariane; e proprio con suor Rosalina Ravasio, che ci racconterà invece come Maria Ausiliatrice sostiene quotidianamente la sua opera.

Insomma si prospetta un’altra grande Giornata, ma quest’anno ancora di più. Di seguito trovate il programma con anche alcune indicazioni pratiche. Ci vediamo dunque il 6 ottobre a Palazzolo sull’Oglio, Comunità Shalom - Regina della Pace.

GIORNATA DELLA BUSSOLA – 6 OTTOBRE 2019

Comunità Shalom-Regina della Pace – Palazzolo sull’Oglio (BS)

Ore 10 Santa Messa, presieduta da S.E. cardinale Raymond L. Burke

Ore 11 Presentazione Comunità Shalom e Comunicazioni Bussola

Ore 11.30 “Fino ai confini della terra” - Cardinale Raymond L. Burke

Ore 12.30 Pranzo

Ore 14.30 “Ipotesi su Gesù” – Incontro con Vittorio Messori in occasione della riedizione del suo primo libro: tradotto in 22 lingue, uno tra i più venduti di sempre.

Ore 15.15 Eucaristia, dono di Dio per il mondo

Suor Maria Gloria Riva , Monache dell’Adorazione eucaristica

, Monache dell’Adorazione eucaristica Franco Serafini, autore di "Un cardiologo visita Gesù - I miracoli eucaristici alla prova della scienza"

Ore 16.15 Maria, madre con noi. Sempre e ovunque

Diego Manetti , scrittore

, scrittore Suor Rosalina Ravasio, Comunità Shalom-Regina della Pace

-------------------------------------------------------------------------

Ampio parcheggio

Ci si può iscrivere al pranzo – 15 euro a persona – scrivendo a eventi@lanuovabq.it

– 15 euro a persona – scrivendo a eventi@lanuovabq.it Per quanti volessero partecipare partendo da Milano, è previsto un bus navetta da e per Milano Stazione Centrale (il costo sarà precisato nei prossimi giorni):

- partenza da Milano: ore 8.45

- partenza dalla Comunità Shalom: ore 17.30

Anche per questo servizio è necessario iscriversi scrivendo a eventi@lanuovabq.it