La Polonia boccia la Carta europea dei diritti fondamentali

I ministri della giustizia dei Paesi UE stanno lavorando ad una bozza di una Carta europea dei diritti fondamentali. In un passaggio c’è scritto: “Le persone Lgbt sono ancora spesso vittime di discriminazioni, violenza fisica e incitamento all'odio e alla violenza in tutta l'Unione europea".

La Polonia non solo non ha sottoscritto questo passaggio ma ha voluto che nella Carta comparisse una indicazione relativa alle discriminazioni a danno dei cristiani ed ebrei. In una nota del ministero della giustizia polacco possiamo leggere: “" La Polonia si è mossa per tener conto della necessità di proteggere i cristiani e gli ebrei dalla discriminazione religiosa in condizioni di parità con il protezione dei diritti delle persone Lgbt, dei figli di immigrati o delle donne ".

http://www.ilgiornale.it/news/mondo/polonia-boccia-carta-dei-diritti-ue-troppo-filo-lgbt-1586996.html?mobile_detect=false