WCF: logo o non logo?

Dopo le polemiche dei giorni scorsi il premier Conte ha deciso di ritirare il logo di Palazzo Chigi dal Congresso Mondiale delle Famiglie che si svolgerà a Verona settimana prossima, ma rimane il patrocinio del Ministero della Famiglia.

In comunicato stampa Toni Brandi e Jocopo Coghe, organizzatori dell’evento, hanno pubblicato una nota in cui dichiarano che «La questione del loghetto non ci ha mai intrigato più di tanto, conta la sostanza. Conte ha riconosciuto il valore della famiglia fondata sul matrimonio esattamente in linea con il nostro pensiero e ha distinto le altre forme di convivenza basate su natura affettiva come le unioni civili. Quel che ci interessa è che rimanga il patrocinio del Ministro della Famiglia Fontana. […] Il cambio del logo è in corso e in più siamo orgogliosi di annunciare il Patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia».

